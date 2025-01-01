Меню
Новокузнецкая
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D, SUB
10:55
от 450 ₽
19:20
от 650 ₽
2D
15:10
от 550 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:05
от 450 ₽
18:40
от 650 ₽
22:05
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:00
от 450 ₽
20:55
от 650 ₽
2D, SUB
17:35
от 550 ₽
Еще 14 фильмов
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:15
от 850 ₽
15:30
от 1050 ₽
19:40
от 1250 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:35
от 850 ₽
14:35
от 1050 ₽
18:40
от 1250 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:00
от 850 ₽
13:20
от 850 ₽
15:00
от 1050 ₽
16:20
от 1050 ₽
18:05
от 1250 ₽
19:20
от 1250 ₽
21:05
от 1250 ₽
Еще 15 фильмов
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
13:10
от 500 ₽
17:55
от 600 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
15:55
от 600 ₽
20:00
от 700 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
17:25
от 850 ₽
21:20
от 950 ₽
Еще 8 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
