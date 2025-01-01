Меню
Пять звезд на Новокузнецкой Новокузнецкая
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D, SUB
10:55 от 450 ₽ 19:20 от 650 ₽
2D
15:10 от 550 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:05 от 450 ₽ 18:40 от 650 ₽ 22:05 от 650 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:00 от 450 ₽ 20:55 от 650 ₽
2D, SUB
17:35 от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:15 от 850 ₽ 15:30 от 1050 ₽ 19:40 от 1250 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:35 от 850 ₽ 14:35 от 1050 ₽ 18:40 от 1250 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
12:00 от 850 ₽ 13:20 от 850 ₽ 15:00 от 1050 ₽ 16:20 от 1050 ₽ 18:05 от 1250 ₽ 19:20 от 1250 ₽ 21:05 от 1250 ₽
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
13:10 от 500 ₽ 17:55 от 600 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
15:55 от 600 ₽ 20:00 от 700 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
17:25 от 850 ₽ 21:20 от 950 ₽
