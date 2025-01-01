Меню
Киномакс XL
Селигерская
г. Москва, Дмитровское шоссе, 89
Киномакс Водный
Водный стадион
г. Москва, ул. Головинское шоссе, 5, ТЦ «Водный», 3 этаж
Киномакс Жулебино
Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
Киномакс Мозаика
Дубровка / Кожуховская / Автозаводская
г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, 9, ТРК «Мозаика», 3 этаж
Киномакс Пражская
Пражская
г. Москва, ул. Кировоградская, 13А, ТРЦ Columbus («Колумбус»), 4 этаж
Киномакс Рига Молл
5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
Киномакс Солярис
Братиславская
г. Москва, ул. Перерва, 43, корпус 1
Киномакс Титан
Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
г. Москва, Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
Киномакс-Релакс Пушкино
Красноармейское шоссе, 105
г. Пушкино, Красноармейское шоссе, 105
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
