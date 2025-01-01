Меню
Киномакс Титан
Домодедовская
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
10:10
от 300 ₽
12:30
от 360 ₽
16:45
от 430 ₽
19:40
от 1000 ₽
21:00
от 600 ₽
21:55
от 1000 ₽
00:10
от 1000 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:20
от 400 ₽
15:25
от 530 ₽
20:20
от 700 ₽
22:50
от 700 ₽
3D
13:00
от 530 ₽
17:50
от 700 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
11:20
от 820 ₽
12:50
от 460 ₽
14:00
от 960 ₽
15:30
от 530 ₽
16:40
от 960 ₽
18:10
от 700 ₽
19:20
от 1300 ₽
20:50
от 700 ₽
22:10
от 1300 ₽
23:30
от 700 ₽
Еще 20 фильмов
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:10
от 350 ₽
13:20
от 520 ₽
16:30
от 520 ₽
19:40
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:30
от 350 ₽
13:00
от 520 ₽
15:30
от 520 ₽
18:00
от 720 ₽
20:30
от 720 ₽
23:00
от 720 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
10:50
от 800 ₽
13:30
от 1140 ₽
16:20
от 1140 ₽
19:10
от 1700 ₽
21:50
от 1700 ₽
Еще 18 фильмов
Киномакс XL
Петровско-разумовская
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
10:40
от 280 ₽
13:20
от 410 ₽
18:00
от 550 ₽
23:45
от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:20
Еще 7 фильмов
Киномакс Солярис
Братиславская
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
14:20
18:30
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
10:30
от 250 ₽
15:55
от 300 ₽
20:10
от 350 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
15:40
от 300 ₽
20:50
от 350 ₽
23:30
от 350 ₽
Еще 12 фильмов
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:20
от 290 ₽
13:30
от 410 ₽
16:40
от 410 ₽
19:50
от 510 ₽
22:55
от 510 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
12:50
от 350 ₽
17:20
от 410 ₽
19:40
от 510 ₽
23:55
от 510 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:00
19:10
20:10
22:20
Еще 14 фильмов
Киномакс Водный
Водный стадион
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:20
от 260 ₽
13:30
от 420 ₽
16:40
от 420 ₽
19:50
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:50
от 260 ₽
13:20
от 420 ₽
15:50
от 420 ₽
18:25
от 500 ₽
21:00
от 500 ₽
23:30
от 500 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
13:50
от 420 ₽
16:10
от 420 ₽
18:30
от 500 ₽
20:50
от 500 ₽
23:10
от 500 ₽
Еще 16 фильмов
Киномакс Мозаика
Кожуховская
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:30
от 290 ₽
13:40
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
19:00
от 1260 ₽
20:00
от 580 ₽
22:10
от 1260 ₽
23:10
от 580 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:40
от 290 ₽
13:10
от 420 ₽
15:35
от 420 ₽
18:00
от 580 ₽
20:30
от 580 ₽
23:00
от 580 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
11:50
от 820 ₽
14:30
от 940 ₽
15:30
от 420 ₽
17:10
от 940 ₽
18:10
от 580 ₽
19:50
от 1260 ₽
20:50
от 580 ₽
22:30
от 1260 ₽
23:30
от 580 ₽
Еще 19 фильмов
Киномакс Пражская
Пражская
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:30
от 600 ₽
13:40
от 600 ₽
16:50
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
23:10
от 600 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:40
от 300 ₽
15:35
от 430 ₽
20:30
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
3D
13:10
от 430 ₽
18:00
от 600 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
11:10
от 600 ₽
12:50
от 360 ₽
14:00
от 600 ₽
15:30
от 430 ₽
16:40
от 600 ₽
18:10
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
23:30
от 600 ₽
Еще 20 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
