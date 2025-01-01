Меню
Киномакс: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Киномакс Титан Домодедовская
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
10:10 от 300 ₽ 12:30 от 360 ₽ 16:45 от 430 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 21:00 от 600 ₽ 21:55 от 1000 ₽ 00:10 от 1000 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:20 от 400 ₽ 15:25 от 530 ₽ 20:20 от 700 ₽ 22:50 от 700 ₽
3D
13:00 от 530 ₽ 17:50 от 700 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
11:20 от 820 ₽ 12:50 от 460 ₽ 14:00 от 960 ₽ 15:30 от 530 ₽ 16:40 от 960 ₽ 18:10 от 700 ₽ 19:20 от 1300 ₽ 20:50 от 700 ₽ 22:10 от 1300 ₽ 23:30 от 700 ₽
Еще 20 фильмов
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:10 от 350 ₽ 13:20 от 520 ₽ 16:30 от 520 ₽ 19:40 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:30 от 350 ₽ 13:00 от 520 ₽ 15:30 от 520 ₽ 18:00 от 720 ₽ 20:30 от 720 ₽ 23:00 от 720 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
10:50 от 800 ₽ 13:30 от 1140 ₽ 16:20 от 1140 ₽ 19:10 от 1700 ₽ 21:50 от 1700 ₽
Еще 18 фильмов
Киномакс XL Петровско-разумовская
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:20
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
10:40 от 280 ₽ 13:20 от 410 ₽ 18:00 от 550 ₽ 23:45 от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
12:20
Еще 7 фильмов
Киномакс Солярис Братиславская
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 14:20 18:30
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
10:30 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽ 20:10 от 350 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
15:40 от 300 ₽ 20:50 от 350 ₽ 23:30 от 350 ₽
Еще 12 фильмов
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:20 от 290 ₽ 13:30 от 410 ₽ 16:40 от 410 ₽ 19:50 от 510 ₽ 22:55 от 510 ₽
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
12:50 от 350 ₽ 17:20 от 410 ₽ 19:40 от 510 ₽ 23:55 от 510 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
18:00 19:10 20:10 22:20
Еще 14 фильмов
Киномакс Водный Водный стадион
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:20 от 260 ₽ 13:30 от 420 ₽ 16:40 от 420 ₽ 19:50 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:50 от 260 ₽ 13:20 от 420 ₽ 15:50 от 420 ₽ 18:25 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽ 23:30 от 500 ₽
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
13:50 от 420 ₽ 16:10 от 420 ₽ 18:30 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽ 23:10 от 500 ₽
Еще 16 фильмов
Киномакс Мозаика Кожуховская
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:30 от 290 ₽ 13:40 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽ 19:00 от 1260 ₽ 20:00 от 580 ₽ 22:10 от 1260 ₽ 23:10 от 580 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:40 от 290 ₽ 13:10 от 420 ₽ 15:35 от 420 ₽ 18:00 от 580 ₽ 20:30 от 580 ₽ 23:00 от 580 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
11:50 от 820 ₽ 14:30 от 940 ₽ 15:30 от 420 ₽ 17:10 от 940 ₽ 18:10 от 580 ₽ 19:50 от 1260 ₽ 20:50 от 580 ₽ 22:30 от 1260 ₽ 23:30 от 580 ₽
Еще 19 фильмов
Киномакс Пражская Пражская
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:30 от 600 ₽ 13:40 от 600 ₽ 16:50 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽ 23:10 от 600 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:40 от 300 ₽ 15:35 от 430 ₽ 20:30 от 600 ₽ 23:00 от 600 ₽
3D
13:10 от 430 ₽ 18:00 от 600 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
11:10 от 600 ₽ 12:50 от 360 ₽ 14:00 от 600 ₽ 15:30 от 430 ₽ 16:40 от 600 ₽ 18:10 от 600 ₽ 19:20 от 600 ₽ 20:50 от 600 ₽ 22:00 от 600 ₽ 23:30 от 600 ₽
Еще 20 фильмов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
