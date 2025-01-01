Меню
Автокинотеатр «КАРО под звёздами: Vegas»
Мякинино
Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Международная д.18, Крокус-2
КАРО 4 Высота
Кузьминки
Москва, Юных Ленинцев, 52, центр «Место встречи Высота»
+7 965 247 27 21
КАРО 4 Эльбрус
Кавказский бул., 17, Москва, Россия
Кавказский бул., 17, Москва, Россия
+7(969) 083-75-31
КАРО Летний кинотеатр Парк Фили
Большая Филевская ул., 22, стр. 8, парк «Фили», главная аллея
г. Москва, Большая Филевская ул., 22, стр. 8, парк «Фили», главная аллея
+7 903 754 55 00
Каро 10 Реутов
Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
909 989-53-19
Каро 10 София
Щелковская / Первомайская
Москва, Сиреневый бульвар, 31
+7(969) 087-42-44
Каро 11 Октябрь
Смоленская / Арбатская / Баррикадная
г. Москва, Новый Арбат, 24
(903) 208-84-59
Каро 13 Кунцево
Кунцевская
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
+7 903 754 55 00
Каро 3 Алтуфьево
Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ «Маркос Молл»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ «Маркос Молл»
Каро 4 Звёздный
Проспект Вернадского
г. Москва, просп. Вернадского, 14
Каро 4 Каширский
Каширское ш., д. 61/2, ТЦ "Капитолий Каширский"
г. Москва, Каширское ш., д. 61/2, ТЦ "Капитолий Каширский"
Каро 4 Нева
Беломорская / Речной вокзал
Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
+7 965 247 27 20
Каро 4 Подольск
ул. Большая Серпуховская, 45, ТЦ «Капитолий Подольск»
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 45, ТЦ «Капитолий Подольск»
903 584-48-64
Каро 4 на Шереметьевской
Марьина роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща», 3 этаж
Каро 5 Иридиум
Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
г. Зеленоград, Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
(909) 970-70-96
Каро 5 Марс
Инженерная, 1, центр «Место встречи Марс»
Москва, Инженерная, 1, центр «Место встречи Марс»
+7 969 083 74 53
Каро 5 Рассвет
Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
Москва, Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
+7 969 083 74 78
Каро 6 Будапешт
Лескова, 14
Москва, Лескова, 14
+7(969) 083-75-58
Каро 6 Севастопольский
Крымская / Верхние Котлы
г. Москва, Севастопольский просп., 11, ТЦ «Капитолий Севастопольский»
Каро 6 Щука
Щукинская
г. Москва, ул. Щукинская, 42, ТРЦ «Щука», 6 этаж
Каро 7 Атриум
Курская / Курская / Чкаловская
г. Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРК «Атриум»
(903) 622-23-55
Каро 7 Киргизия
Новогиреево
г. Москва, Зеленый пр., 81
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
г. Москва, просп. Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий Вернадского»
909 988-65-36
Каро 8 Теплый Стан
Теплый стан
г. Москва, Новоясеневский просп., 1, ТРЦ «Спектр», 3 уровень
Каро 8 Южное Бутово
Бульвар Адмирала Ушакова / Улица Скобелевская / Улица Горчакова
г. Москва, ул. Веневская, 6, ТРК «Витте Молл», 3 этаж
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
г. Москва, Ходынское поле, ТРЦ «Авиапарк»
909 987-78-47
Каро Vegas 22
Мякинино
г. Красногорск, ул. Международная, 12, ТРЦ «Vegas Крокус Сити»
903 208-83-95
Каро ВДНХ
просп. Мира, 119, павильон 62
г. Москва, просп. Мира, 119, павильон 62
Каро Фили
Филевский парк / Багратионовская
г. Москва, ул. Большая Филёвская, 22, стр. 1
+7 (906) 071-42-18
Каро Эрмитаж
Цветной бульвар / Пушкинская / Чеховская / Тверская / Трубная / Маяковская
г. Москва, ул. Каретный ряд, 3
