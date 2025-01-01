Меню
КАРО: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Каро 10 София Щелковская
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 550 ₽ 12:50 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽ 18:10 от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 от 550 ₽ 12:20 от 550 ₽ 14:45 от 550 ₽ 17:10 от 650 ₽ 19:35 от 650 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:10 от 550 ₽ 16:35 от 550 ₽ 19:00 от 650 ₽ 21:20 от 650 ₽ 22:20 от 650 ₽ 23:45 от 650 ₽
Еще 23 фильма
КАРО 4 Высота Кузьминки
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 от 550 ₽ 13:15 от 550 ₽ 16:15 от 550 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:50 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 17:00 от 650 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
14:40 от 550 ₽ 18:40 от 650 ₽ 22:20 от 650 ₽
Еще 12 фильмов
Каро 7 Атриум Чкаловская
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 450 ₽ 14:05 от 650 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:20 от 350 ₽ 17:10 от 2000 ₽ 21:15 от 350 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
14:45 от 2000 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 2000 ₽ 22:55 от 700 ₽
Еще 21 фильм
Каро Sky 17 Авиапарк Беговая
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 от 660 ₽ 11:35 от 660 ₽ 12:45 от 660 ₽ 14:00 от 660 ₽ 15:10 от 660 ₽ 16:20 от 1100 ₽ 17:35 от 770 ₽ 18:45 от 1100 ₽ 20:00 от 770 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
12:15 от 660 ₽ 14:40 от 660 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 2750 ₽ 17:25 от 1100 ₽ 18:25 от 2750 ₽ 19:15 от 770 ₽ 19:50 от 1100 ₽ 20:50 от 2750 ₽ 21:40 от 770 ₽ 22:15 от 1100 ₽ 23:15 от 2750 ₽ 00:05 от 770 ₽ 00:40 от 1100 ₽ 01:40 от 2750 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
13:00 от 2750 ₽ 16:25 от 660 ₽ 17:45 от 2750 ₽ 19:00 от 770 ₽ 20:20 от 2750 ₽ 21:35 от 770 ₽ 22:55 от 2750 ₽ 00:15 от 770 ₽ 01:30 от 2750 ₽
Еще 30 фильмов
Каро 6 Щука Щукинская
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 500 ₽ 12:25 от 500 ₽ 15:10 от 470 ₽ 17:45 от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:30 от 470 ₽ 12:50 от 470 ₽ 16:30 от 470 ₽ 18:30 от 570 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
14:40 от 500 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:45 от 570 ₽
Еще 17 фильмов
Каро 6 Будапешт Бибирево
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 470 ₽ 13:10 от 470 ₽ 15:30 от 470 ₽ 18:40 от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:40 от 470 ₽ 13:30 от 470 ₽ 16:10 от 470 ₽ 19:20 от 570 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:45 от 470 ₽ 19:00 от 570 ₽ 22:40 от 570 ₽ 00:05 от 570 ₽
Еще 16 фильмов
Каро 8 Капитолий Вернадского Университет
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:30 от 520 ₽ 11:30 от 2000 ₽ 15:00 от 520 ₽ 19:25 от 620 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
11:00 от 520 ₽ 14:45 от 520 ₽ 18:30 от 620 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:10 от 520 ₽ 19:10 от 2000 ₽ 22:30 от 620 ₽
Еще 21 фильм
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:35 от 600 ₽ 12:00 от 2500 ₽ 14:30 от 600 ₽ 18:00 от 700 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:00 от 2500 ₽ 12:10 от 600 ₽ 14:35 от 600 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:25 от 700 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:10 от 600 ₽ 16:00 от 2500 ₽ 18:50 от 700 ₽ 21:00 от 2500 ₽ 23:50 от 700 ₽
Еще 20 фильмов
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D, SUB
11:20 от 600 ₽ 14:20 от 600 ₽ 17:30 от 700 ₽ 20:05 от 700 ₽
2D
16:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽ 21:00 от 700 ₽ 22:00 от 2500 ₽
Пила Х криминал, драма, ужасы 2023, США
2D
12:25 от 600 ₽ 15:50 от 600 ₽ 19:45 от 700 ₽ 23:05 от 700 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:35 от 2500 ₽ 20:30 от 700 ₽
2D, SUB
17:25 от 700 ₽
Еще 29 фильмов
Плохие парни 2
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Атель-матель
2025, Россия, комедия
