Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Сети кинотеатров
КАРО
Расписание
КАРО: расписание сеансов и цены в Москве
Москва
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Каро 10 София
Щелковская
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 550 ₽
12:50
от 550 ₽
16:00
от 550 ₽
18:10
от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
от 550 ₽
12:20
от 550 ₽
14:45
от 550 ₽
17:10
от 650 ₽
19:35
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:10
от 550 ₽
16:35
от 550 ₽
19:00
от 650 ₽
21:20
от 650 ₽
22:20
от 650 ₽
23:45
от 650 ₽
Еще 23 фильма
КАРО 4 Высота
Кузьминки
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:10
от 550 ₽
13:15
от 550 ₽
16:15
от 550 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:50
от 550 ₽
14:00
от 550 ₽
17:00
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:40
от 550 ₽
18:40
от 650 ₽
22:20
от 650 ₽
Еще 12 фильмов
Каро 7 Атриум
Чкаловская
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 450 ₽
14:05
от 650 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
11:20
от 350 ₽
17:10
от 2000 ₽
21:15
от 350 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:45
от 2000 ₽
18:00
от 700 ₽
20:00
от 2000 ₽
22:55
от 700 ₽
Еще 21 фильм
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
от 660 ₽
11:35
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
16:20
от 1100 ₽
17:35
от 770 ₽
18:45
от 1100 ₽
20:00
от 770 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:15
от 660 ₽
14:40
от 660 ₽
15:00
от 1100 ₽
16:00
от 2750 ₽
17:25
от 1100 ₽
18:25
от 2750 ₽
19:15
от 770 ₽
19:50
от 1100 ₽
20:50
от 2750 ₽
21:40
от 770 ₽
22:15
от 1100 ₽
23:15
от 2750 ₽
00:05
от 770 ₽
00:40
от 1100 ₽
01:40
от 2750 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
13:00
от 2750 ₽
16:25
от 660 ₽
17:45
от 2750 ₽
19:00
от 770 ₽
20:20
от 2750 ₽
21:35
от 770 ₽
22:55
от 2750 ₽
00:15
от 770 ₽
01:30
от 2750 ₽
Еще 30 фильмов
Каро 6 Щука
Щукинская
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
15:10
от 470 ₽
17:45
от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 470 ₽
12:50
от 470 ₽
16:30
от 470 ₽
18:30
от 570 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:40
от 500 ₽
19:40
от 600 ₽
22:45
от 570 ₽
Еще 17 фильмов
Каро 6 Будапешт
Бибирево
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 470 ₽
13:10
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
18:40
от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 470 ₽
13:30
от 470 ₽
16:10
от 470 ₽
19:20
от 570 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:45
от 470 ₽
19:00
от 570 ₽
22:40
от 570 ₽
00:05
от 570 ₽
Еще 16 фильмов
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 520 ₽
11:30
от 2000 ₽
15:00
от 520 ₽
19:25
от 620 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 520 ₽
14:45
от 520 ₽
18:30
от 620 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:10
от 520 ₽
19:10
от 2000 ₽
22:30
от 620 ₽
Еще 21 фильм
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:35
от 600 ₽
12:00
от 2500 ₽
14:30
от 600 ₽
18:00
от 700 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:00
от 2500 ₽
12:10
от 600 ₽
14:35
от 600 ₽
17:00
от 700 ₽
19:25
от 700 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:10
от 600 ₽
16:00
от 2500 ₽
18:50
от 700 ₽
21:00
от 2500 ₽
23:50
от 700 ₽
Еще 20 фильмов
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
11:20
от 600 ₽
14:20
от 600 ₽
17:30
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
2D
16:00
от 2500 ₽
19:00
от 2500 ₽
21:00
от 700 ₽
22:00
от 2500 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
12:25
от 600 ₽
15:50
от 600 ₽
19:45
от 700 ₽
23:05
от 700 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:35
от 2500 ₽
20:30
от 700 ₽
2D, SUB
17:25
от 700 ₽
Еще 29 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667