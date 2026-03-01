Меню
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2023 в Москве
Расписание сеансов Наследник, 2023 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:45
от 720 ₽
23:00
от 720 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:35
от 1700 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:45
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
22:40
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00
от 500 ₽
20:30
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10
от 600 ₽
23:40
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:20
от 600 ₽
23:40
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:40
от 500 ₽
23:30
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:15
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:10
от 600 ₽
22:40
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50
от 600 ₽
21:40
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
