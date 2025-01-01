VS Театр — независимый драматический театр, основанный Валентиной Саянской. Расположенный всего в пяти минутах от метро, театр объединяет различные виды современного искусства: театр, танец, кино, музыку и литературу.

Здесь зрители погружаются в мир эмоций, любви и дружбы, а также исследуют актуальные вопросы современной жизни. VS Театр — это не просто сцена, а целая экосистема, где проходят мероприятия для общения, знакомства и социализации. Это место для тех, кто интересуется глубоким, искренним изучением человеческой души.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Бауманская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Вблизи театра есть общедоступная бесплатная парковка на 25 машиномест мо стороны Малого Гаврикова переулка, со стороны Волховского переулка есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.