Lюstra Bar — атмосферный музыкальный бар на проспекте 60-летия Октября. Здесь гости наслаждаются живыми выступлениями, качественным звуком и тёплым интерьером, в котором гармонию составляют уютные светильники, элегантный бар и ритм вечернего города.

Меню предлагает продуманный выбор коктейлей — от классических до авторских, а также лёгкие закуски, создавая идеальные условия для приятного времяпрепровождения в компании или наедине с музыкой. Вечерами клуб превращается в настоящее концертное пространство, где звучат джаз, блюз, соул и акустические сеты.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Академическая», от которой до бара можно дойти за пару минут прогулочным шагом.

Парковка

В районе доступна городская платная парковка, но вечером загрузка высокая — рекомендуем использовать общественный транспорт или такси.