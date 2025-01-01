Base — это современный концертный зал в ТЦ «Орджоникидзе», оснащённый большой сценой и танцполом. Зал имеет VIP-зоны на втором и третьем этажах, а также бары по обе стороны от сцены, что делает его удобным для различных мероприятий. Хорошая акустика, качественное освещение и эффективная система кондиционирования создают комфортные условия для гостей.

Вместимость

Base Club вмещает до 3000 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть платная парковка на 335 мест.